«Ganar es nuetra ilusión y tenemos muchas ganas"

El técnico del CD Leganés, Paco López, expone con respecto a si su equipo tiene ansiedad por ganar: «No la hay. El equipo sigue su camino, su línea. Nuestro foco continúa siendo el trabajo, la mejora. Mirar ahora la clasificación no influye para nada en nuestro camino. Hay ocupación, pero preocupación cero. Así va a seguir siendo».

En cuanto a las bajas afirma: «Las mismas más Óscar Plano, que ha tenido un problema muscular durante la semana y no va a estar, y Cissé. Pulido y Figueredo siguen su proceso de recuperación».

«Ganar es la ilusión y las ganas que tenemos. Nuestra gente va a desplazarse y ojalá le demos una alegría y una victoria. Tenemos ganas e ilusión. Da igual el rival, todos son difíciles y si no haces las cosas muy bien será más difícil. Tendremos que jugar bien y hacer un trabajo mejor que el rival», advierte Paco López

Sobre la Cultural, comenta: «Va a ser complicado. En su campo va a ser un equipo que juega con la ilusión de la nueva categoría. Lo sabemos. Tenemos que saber cómo hacer las cosas, persistir para tratar de ganar, y con esa ilusión vamos».

Por lo que se refiere a su plantilla, señala: «Mejor que un entrenador no sabe nadie lo que hay en el equipo. Convives cada día con ellos y sabes cómo están. Cuando vas a jugar contra un rival intentas analizarle al máximo detalle, y siempre hay cosas que te sorprenden. Es lo bonito del fútbol. Tenemos jugadores para jugar bien, ganar y ser competitivos en todo momento».