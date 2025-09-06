España afronta en Turquía el más duro examen hacia el Mundial 2026

Publicado por A. García Konya Creado: Actualizado:

España, sobrada de confianza y lanzada hacia su gran reto del próximo Mundial, medirá su racha de 26 partidos oficiales sin perder en su duelo de mayor dureza de la fase de clasificación, este domingo ante Turquía (20.45 horas, La 1), en la localidad de Konya, donde le espera un ambiente infernal en el pulso por el liderato del Grupo E ante un rival liderado por Arda Güler.

El siguiente examen a la firmeza de la España de Luis de la Fuente llega en un estadio elegido por la federación turca en busca de aumentar la presión ambiental. El patriotismo intrínseco a un futbolista turco en comunión con el ímpetu de la grada. Lejos de la magnitud de un estadio como el Olímpico Atatürk, donde podrían entran 70.000 aficionados, Turquía busca impresionar con la mitad de aforo en Konya.

La selección española nunca jugó lejos de Estambul, donde ganó en una sola ocasión en sus cinco visitas. Lo hizo la última vez que pisó terreno turco, en el impulso hacia la gloria en el Mundial 2010. El mismo camino desea seguir en la actual fase de clasificación con síntomas similares en cuanto a firmeza, identidad definida y carácter ganador. Lo demuestra la reacción de los jugadores al primer paso hacia el Mundial 2026. Lejos de conformarse con el cómodo triunfo en Bulgaria, se realizó una autocrítica quizás demasiado exigente.