Corro de calidad en Cistierna

Cistierna fue escenario de una nueva entrega de la Liga de verano de lucha leonesa. Con emoción y alguna que otra sorpresa. Y hasta una lesión.

La peor noticia de la tarde llegaba en el primer combate donde Isabel Justel se lesionaba la rodilla. Priscila Martínez ganaría en ese peso para aumentar su distancia en la clasificación.

En medios Luzma Carcedo vencía a Beatriz Riaño en su semifinal y más tarde a Paula Lanza en la final para hacerse con el triunfo.

En pesados sería la líder Edili García quien contó sus combates por victorias la que se apuntaba el corro de Cistierna.

En la categoría masculina Carlos Mondelo se metía en semifinales en ligeros y esto le situaba como el nuevo líder de la general. En la final Jesús Martínez no le permitió una doble alegría y sería el quién se iba a llevar el corro. En medios, Ibai Gracia y José Luis García protagonizaron la mejor semifinal con caídas espectaculares para ambos y con victoria solo para José Luis lo que dejaba una final entre locales al ser su rival David Riaño. Este último era el que saldría vencedor. En semipesados Moisés Vega esta vez en su casa subía a lo más alto del podio dejando a los dos rivales por el título en el camino. Rodrigo en la previa y Adrián en la final. En pesados otro luchador local, Pedro Alvarado, llegaba a la final y la iba a perder. El público marchó molesto. Si es cierto que la caida de Abel cabero fue clara, pero el respetable entendió que solo era Pedro el que estaba atacando y que quizás deberían haber sido expulsados uno o los dos.

Este domingo el turno le llega al corro de Posada de Valdeón a partir de las 17.00 horas.