La Virgen gana el derbi con el Júpiter m(0-1)

Júpiter Leonés y CD La Virgen levantaron el telón a una nueva temporada dentro del grupo octavo de la Tercera Federación.

Para empezar triunfo contundente del CD La Virgen en el derbi local ante el Júpiter Leonés (0-1). Temporada nueva e ilusiones nuevas. Los de Nanín apuntan alto, el año pasado no se consiguió por poco, pero este año tanto los virginianos, como el filial culturalista pueden, aunque aún quedan muchas jornadas para conseguir el proposito y optar a mejor clasificacion que el año anterior.

En el plano deportivo, el choque fue muy igualado. Se llevó los tres puntos quien acertó a materializar las pocas ocasiones que hubo. En este caso una a cargo del CD La Virgen que a los 60 minutos y por mediación de Hugo desequilibraba la balanza a favor de los visitantes para sumar los tres primeros puntos en juego.

Y todo en un encuentro típico de los inicios de Liga en la que los equipos muestras todavía ciertas debilidades y en algunos casos un juego todavía por pulir.

ATLÉTICO MANSILLÉS Y ATLÉTICO BEMBIBRE

El Atlético Mansillés estrena la que es su segunda temporada en la categoría visitando a uno de los pesos pesados del grupo, el Guijuelo (18.00 horas). Lo hace sin temor y dispuesto a intentar sorprender a los salmantinos. Por su parte, el Atlético Bembibre visita al Almazán soriano (18.00 horas) también con el reto de empezar a sumar en la tabla.

JÚPITER LEONÉS 0

Javi, Luengo, Chamorro (Sergio, min 74), Nico (Oviedo, min 74), Jairo, Juan (Morante, min 60), Marcos, Arturo Choco (Kaua, min 60), Diego, (Dani, min 28) y Mario.

CD LA VIRGEN 1

Dani, Varillas, Ariel, Visa, Javi Amor (Pereda, min 84), Óscar Gallego (Vallejo, min 57), Alberto, Hugo (Calleja, min 84), Lucas, Oliver y Miguel (Vigueras, min 74).

Gol: 0-1, min 60: Hugo. Árbitro: Martínez Rodríguez (León), auxiliado en las bandas por Álvarez Pardo y Burgaleta González. Mostró cartulina amarilla a Nico, Jairo y Pallide (entrenador) por parte de los locales del Júpiter Leonés y a Varillas y Alex (portero suplente) por parte del CD La Virgen. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro, alrededor de 200 espectadores presenciaron el encuentro en este caso en el campo de hierba artificial al encontrarse el habitual afectado por una plaga de hongos. Primer partido de la Liga dentro de la Tercera Federación y del grupo octavo.