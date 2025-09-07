Sigue en directo el partido Cultural-CD Leganés, minuto a minuto
Cultural
En directo
0
0
CD Leganés
El portero Badía, espectacular
El guardameta culturalista acaba de sacar el balón a bocajarro a Jorge Sáenz y Lalo.
Miguel roza el gol para el CD Leganés
El delantero del Leganés Miguel, a punto de anotar.
Ojeda pelea en el centro del campo
El mediocentro culturalista lucha por hacerse con los balones divididos.
La Cultural sufre para sacar el balón
Al equipo leonés le dura muy poco el balón en su poder.
Uyyyyy!!! a punto de marcar el CD Leganés
Diego solo delante de Badía no acierta a anotar.
El Leganés toma la posesión
El equipo madrileño parte con la idea de llevar el control del balón.
Arranca el partido
Chacón ya mueve el balón para la Cultural.
LA PREVIA
Llona se decanta por dar entrada a Iván Calero en el lateral derecho, con Rodri y Barzic como pareja de centrales y Roger Hinojo en el lateral zurdo. El centro del campo con Thiago Ojeda y Bicho como conductores del juego culturalistas, con Pibe y Collado en los extremos. Luis Chacón como media punta y el rumano Dani Paraschiv con el '9'. Así es el equipo por el que apuesta el técnico riojano para conseguir la primera victoria del campeonato de Liga, tras las tres derrotas ante Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sporting de Gijón (1-0). El CD Leganés, uno de los grandes de la categoría y que siempre aspira a subir a Primera División tras el reciente descenso, se presenta en el Reino de León con el objetivo de lograr su primer triunfo, después de los tres empates iniciales.
ALINEACIONES:
CULTURAL: Badía; Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe, Collado, Chacón; y Paraschiv.
CD LEGANÉS: Soriano; Rubén Peña, Lalo, Jorge Sáenz, Marvel; Naim, Diawara, Melero, Duk; Diego y Miguel de la Fuente.
ÁRBITRO: Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés).