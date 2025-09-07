Sigue en directo el partido Cultural-CD Leganés, minuto a minuto

LA PREVIA

Llona se decanta por dar entrada a Iván Calero en el lateral derecho, con Rodri y Barzic como pareja de centrales y Roger Hinojo en el lateral zurdo. El centro del campo con Thiago Ojeda y Bicho como conductores del juego culturalistas, con Pibe y Collado en los extremos. Luis Chacón como media punta y el rumano Dani Paraschiv con el '9'. Así es el equipo por el que apuesta el técnico riojano para conseguir la primera victoria del campeonato de Liga, tras las tres derrotas ante Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sporting de Gijón (1-0). El CD Leganés, uno de los grandes de la categoría y que siempre aspira a subir a Primera División tras el reciente descenso, se presenta en el Reino de León con el objetivo de lograr su primer triunfo, después de los tres empates iniciales.