Los líderes no bajan el ritmo

Posada de Valdeón cerró el fin de semana competitivo de la Liga de Verano. En la categoría de ligeros siguen las espadas en todo lo alto. Prueba de ello es que tres de los cuatro primeros se metían en las semifinales.

Florian Yugueros vencía a Jesús Martínez y Carlos Mondelo hacía lo propio con Hugo López. Ya en la final entre los dos contendientes al título de la Liga de Verano Florian Yugueros se apuntaba el corro con una cadrilada con la pierna izquierda.

En medios, se notó también la baja participación con solo siete luchadores. Adrián García se tenía que retirar por lesión en su semifinal lo que dejaba una final entre David Riaño y David Fernández. Ganó el campeón de esta Liga que ya es David Riaño.

En semipesados, antes de que empezara la lucha hubo tiempo para homenajear a Guillermo González, luchador de la zona que sufría una lesión importante esta temporada. En los combates Adrián Rodríguez y Rodrigo Fuentes se veían en su habitual final que favorecía a Adrián y apuntala la Liga en el tramo final.

En el último peso de la tarde dos juveniles peleaban un puesto por la final. Sergio González saldría victorioso y aunque en la final consiguió darle una caida a Pedro Alvarado este se hacía con el corro y puede ganar la Liga el próximo fin de semana.

La próxima cita será el sábado 13 de septiembre en La Virgen del Camino a partir de las 17.00 horas.