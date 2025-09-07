Priscila Martínez, Luzma Carcedo y Edili García se llevan el triunfo en féminas en Posada de Valdeón

Publicado por Álvaro Quiñones Posada de Valdeón Creado: Actualizado:

La categoría femenina también resultó interesante en el corro celebrado en Posada de Valdeón.

En categoría femenina ya venían de ser pocas luchadoras y con las lesiones se quedaba más reducida la competición. En ligeros luchaban directamente en la final Priscila Martínez y María Cadenas siendo la triunfadora la primera de ellas.

En medios, Paula Lanza conseguía un puesto en la final a costa de Ana Díez y Luzma Carcedo, que le tiene tomada la medida a Beatriz Riaño, venciéndola esta vez en las semifinales.

La final sería también para Luzma aunque Beatriz tiene distancia suficiente como para no preocuparse de perder el liderato.

En pesados, Amaya Burón sorprendía metiéndose en la final donde la esperaba Edili García que cerraba el fin de semana con dos victorias y a la que tan solo un punto separa del título en dicho peso en la presente edición de la Liga de Verano de lucha leonesa.