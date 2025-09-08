Lucas Ribeiro, la bomba de la Cultural

La Cultural todavía cuenta con fichas disponibles en su plantilla. Sigue guardando la baza, tras el cierre del mercado veraniego de fichajes, de poder incorporar en las próximas horas o días a algún jugador que se encuentre en paro tras desvincularse de su último equipo, según insisten fuentes de la entidad. Como es el caso del delantero Lucas Ribeiro Costa, que ha rescindido su contrato con el Mamelodi Sundowns (Liga Premier de Sudáfrica) y aspira a convertirse en el primer futbolista en beneficiarse de la victoria legal de Lassana Diarra contra la Fifa, como adelanta Ben Collins, periodista deportivo de la BBC. La Cultural tiene la intención de contar con el delantero, que ya se encuentra en León cuanto antes. Además, hay algunas fuentes que señalan que todo se encuentra muy avanzado para que incluso el club lo comunique de forma oficial próximamente.

El delantero brasileño Ribeiro, cuyo gol contra el Borussia Dortmund en junio fue elegido el mejor de la Copa Mundial de Clubes de la Fifa, ha remitido su caso al organismo rector del fútbol mundial, según anuncia Ben Collins en la BBC, para que se solvente su situación y pueda cerrar su fichaje por la Cultural cuanto antes.

El objetivo también es atar a otro defensa central si cumple con la regla de las tres bes: bueno, bonito y barato. Es decir que se adapte a la masa salarial de mínimos que continúa pregonando el club leonés, que por otra parte tampoco ha hecho ningún dispendio económico que salga de ojo y que sí lo necesita para fortalecer la defensa y dar más gol al ataque. En esta línea, menos mal que no estaba cerrada la delantera, como dijo Llona, porque la llegada de Rubén Sobrino, un punta de toda la vida como siempre se ha considerado, da otro aire al ataque leonés, al igual que Mboula, que también dejó detalles ante el Leganés que se mueve bien arriba.

La Cultural pretende cerrar la plantilla con un potencial que dentro del límite salarial establecido por la Liga pueda competir por la permanencia.

