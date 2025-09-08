Pablo López tomó nota de lo que se encontrará este domingo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Pablo López, entrenador del Racing, tomó buena nota en El Toralín de lo sucedido en el choque del pasado sábado entre la Deportiva y el Pontevedra CF. El preparador gallego se sentó en la Tribuna como un espectador más, eso sí, provisto de bolígrafo y papel para ir tomando apuntes de los aspectos tácticos de ambos conjuntos, particularmente de la Deportiva, que es su próximo oponente. Especialmente apuntó cómo ejecuta y cómo defiende las acciones de balón parado el conjunto blanquiazul y otros detalles del juego, posicionamiento, salida de balón, repliegue... El conjunto de la ciudad naval sólo ha disputado un choque y lo ganó en la 1ª jornada. Antes de ayer debía haberse medido al Real Madrid Castilla, pero se aplazó el encuentro. Aunque ambas entidades ya estaban de acuerdo en jugarlo el 12 de noviembre, la RFEF lo ha fijado para el miércoles de la semana que viene.