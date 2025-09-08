El medio campo toma la delantera

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Deslumbrante en todos los sentidos hasta el punto de sorprender incluso a su arquitecto, un Luis de la Fuente cuyos méritos hay que aplaudir sin ambages, la selección española navega viento en popa a toda vela camino de un Mundial en el que partirá como favorita. Cierto es que queda casi un año para esa infladísima Copa del Mundo con 48 participantes, habrá vaivenes anímicos de por medio, inevitables golpes en forma de lesiones y azares de todo tipo que sacudirán el barco, pero La Roja es un equipo con mayúsculas que sale reforzadísimo de los dos compromisos que ha afrontado en septiembre, un mes trampa.

El sólido triunfo frente a Bulgaria, previsiblemente plácido como acabó resultando atendiendo al calibre del rival, y, sobre todo, el recital que ofreció contra Turquía, a la que desdibujó por completo, dan motivos para soñar a lo grande con una selección exuberante que ni siquiera echa de menos esa figura tantas veces reclamada de un nueve clásico porque disfruta de un abanico de recursos extraordinario, más que suficiente para mantener el caudal ofensivo de un combinado que promedia 2,69 goles por partido desde que De la Fuente recogió el testigo de Luis Enrique y enlaza 27 encuentros oficiales sin conocer la derrota desde aquel chirriante batacazo sufrido en Glasgow, a solo dos de igualar la monumental racha que acumuló en tiempos de Vicente del Bosque.

Aunque las comparaciones suelen resultar odiosas, a veces también son inevitables y esta selección que ha impuesto un paso marcial recuerda cada vez más a aquella otra que encadenó dos Eurocopas y un Mundial. No tiene un santo bajo palos pero sí dispone de un león con las garras bien afiladas, ha consolidado una zaga con un presente notable y un futuro que se antoja aún más espléndido, luce a dos extremos de primera talla mundial con recambios de máximas garantías, dispone de nueves mentirosos cuyos goles son verdades como puños y, sobre todo, se apuntala a partir de un centro del campo capaz de marcar otra época inolvidable.

Ni el papel secundario de Rodrigo Hernández, todo un Balón de Oro que va volviendo a entrar en materia poco a poco, ni la baja de Fabián Ruiz, campeón de casi todo y futbolista talismán para La Roja donde los haya, afectaron a la velocidad de crucero de España, que voló en Sofía y en Konya a lomos de un descomunal Pedri, marcó el compás al ritmo de Zubimendi y mordió con el colmillo de Mikel Merino. El navarro registró el primer 'hat-trick' de su carrera en Turquía, tres días después de haber visto puerta también en Bulgaria.

