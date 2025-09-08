El Colegio Leonés hace piña

El Albergue La Galería en Santa Lucía de Gordón reunió a 115 jugadores y ocho entrenadores.DL

Publicado por Pablo Álvarez León Creado: Actualizado:

Un año más se inició la pretemporada para los jugadores y jugadoras del Colegio Leonés, poniendo a punto a sus equipos en los ya tradicionales campamentos deportivos.

Por un lado, la localidad de Villablino acogió a 70 chicas junto a 6 entrenadores. Estuvieron concentradas en el Alojamiento Giner de los Ríos, realizando el trabajo diario en dos pabellones y en canchas exteriores.

Por el otro, los chicos estuvieron alojados en el Albergue La Galería en Santa Lucía de Gordón, siendo en este caso 115 jugadores y 8 entrenadores, y realizando su labor en el Pabellón Municipal y en canchas exteriores.

El amplio abanico de edades fomentó el trabajo intergenaracional de los participantes, sentando las bases de un año que a priori será exigente en lo relativo a las competiciones en las que tomarán partido los equipos del Colegio Leonés.

La rutina de trabajo diaria en ambos campus comenzó con un espabila matinal para poner el cuerpo a punto. A lo largo de las jornada se realizaron sesiones de trabajo por la mañana y por la tarde, combinando el trabajo físico y el técnico dentro de la cancha.

Además, los jugadores y jugadoras realizaron distintas actividades de tiempo libre que se fueron intercalando con el resto. Los campamentos llegaron a su fin el sábado 6 de septiembre.