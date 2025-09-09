El delantero Ribeiro y el central Mikel Villanueva, los que interesan a la Cultural del paro

El delantero brasileño Lucas Ribeiro, que ha militado en el Mamelodi Sundowns (Liga Premier de Sudáfrica) del que intenta desvincularse, y el defensa central venezolano Mikel Villanueva, como adelantó la cuenta de Twitter TitoRitz, que formó parte de la plantilla del Vitoria Guimaraes portugués, son los dos futbolistas que trata de contratar la Cultural y Deportiva leonesa para cerrar la plantilla para la presente temporada 2025-2026.

La Cultural dispone en su plantilla de fichas profesionales libres para poder aprovechar la dos opciones de jugadores que se encuentran en situación de agentes libres tras desvincularse de sus clubes, tanto el delantero brasileño Lucas Ribeiro como el defensa central Mikel Villanueva.

Por este motivo, podrían ser inscritos en LaLiga fuera del plazo que concluyó el pasado 1 de septiembre, según señalan este martes fuentes del club.

La dirección deportiva dejó abierta esta posibilidad con la posibilidad que le permitía el reglamento de inscribir a alguno de sus jugadores con ficha del filial de Tercera Federación como son los casos de los cedidos Matía Barzic (Elche), Juan Larios (Southampton), Thiago Ojeda (Villarreal) o el guardameta Arnau Rafús que recaló tras desvincularse del Real Valladolid.

Sin embargo, en otros casos como los de los también cedidos, Selu Diallo (Alavés) (en un principio con licencia en el filial y después se le cambió al primer equipo) o Roger Hinojo (Espanyol), se les colocó con el dorsal del primer equipo que cuenta con el límite de 25 fichas profesionales.

De esta manera, la Cultural sigue trabajando en al menos estas dos operaciones citadas, la llegada de un jugador con perfil ofensivo (Lucas Ribeiro) y un central (Mikel Villanueva) que complete la retaguardia con dos nombres en el punto de mira.