La SD Ponferradina llevaba tres años sin fallar un penalti

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva desperdició el pasado sábado un penalti que pudo darle al menos un punto ante el Pontevedra en el partido de la jornada 2 de Liga del campeonato liguero de 1ª Federación. Borja Valle, habitualmente infalible desde los 11 metros, no pudo superar en el minuto 76 a Raúl Marqueta, que adivinó el lado del lanzamiento y detuvo el cuero. Desde luego que la secuencia casi resultó extraña para el deportivismo, porque llevaba muchos meses sin ver a uno de los suyos marrar una máxima pena. Desde el 23 de abril del 2022 no sucedía esto. Fue en el transcurso del CF Fuenlabrada-SD Ponferradina de 2ª División, cuando con 2-0 en el marcador Belman le detenía un penalti a Naranjo en el minuto 68. Luego Sergio Enrich, Pascanu y Ojeda marcarían en los minuto 87, 91 y 98 para remontar y darle la victoria al equipo de Bolo, que por entonces mantenía viva la llama de la clasificación para el play off.

La secuencia de goles anotados de penalti entre el anterior fallo y el último es la siguiente: Yuri contra el FC Cartagena en la Liga 2021-2022; Yuri ante la UD Ibiza, la SD Huesca y el Albacete Balompié y Naranjo contra el Real Oviedo en la 2022-2023; Pol Llonch y Ale Díez delante del RC Celta Fortuna, Yuri contra la UE Cornellà en la 2023-2024; y Borja Valle ante Atlético Osasuna Promesas en casa y fuera y RC Celta Fortuna, Cortés frente a la Gimnástica Segoviana en la 2024-2025. En total fueron 12 tirados y 12 marcados en ese amplio período.

El plantel blanquiazul prepara el encuentro de este domingo ante el Racing (A Malata, 20.30 horas). En el mismo ya podría debutar en la presente temporada Vicente Esquerdo, que el pasado sábado ya estuvo en el banquillo. «No vamos a echar en falta lo que no tenemos. La semana pasada tampoco estuvo y no se habló de él. Es verdad que nos da una velocidad en el juego que nos habría venido bien», afirmó Fernando Estévez tras el último duelo.