Madrid reconoce los méritos de Dani Fidalgo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El entrenador leonés Daniel Fidalgo Carbajo (León, 1992) fue distinguido por la Real Federación Madrileña de Fútbol (RFFM) en el ‘Día del Entrenador’ en el salón Luis Aragonés en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Epañola de Fútbol, por su labor al frente de la selección madrileña sub-12 y sub-14 tras haberse proclamado campeón de España en ambas categorías la temporada pasada, además de por su labor al frente de la coordinación de las competiciones madrileñas en las dos modalidades de fútbol 7 (benjamín y alevín) que aglutinan alrededor de 30.000 niños y niñas participantes.

Miguel Ángel Serrano Niño, presidente del Comité de Entrenadores destacó en su alocución inicial que todos los entrenadores que habían logrado su objetivo de proclamarse campeones en sus diferentes categorías verían reconocido su labor y los méritos contraídos a lo largo de la temporada 2024/2025, entre los que se encontraba el entrenador leonés Dani Fidalgo.