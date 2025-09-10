Las fotos de la 17 etapa de la Vuelta Ciclista a España

Pellizzari reina en el alto del Morredero en la Vuelta Ciclista de España. La etapa de este miércoles, la decimoséptima de la carrera, fue una de las jornadas llamada 'monopuerto', es decir, un recorrido de 143,2 kilómetros con salida en O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense, y un final en subida, esta vez en el durísimo Alto de El Morredero, de primera categoría. Estas son las mejores fotos de la ronda.

Entretanto, un grupo de manifestantes en apoyo a Palestina se concentraron en la ladera de la muralla de Ponferrada de forma pacífica, si bien hubo un detenido y dos identificados. También se concentraron trabajadores de las Brif para reivindicar sus puestos de trabajo y mejores condiciones.