Leoneses de plata en el nacional

La selección de Castilla y León se colgó la medalla de plata en el Campeonato de España de Golf.

La gran final del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub-16 Femenino 2025 dejó un magnífico espectáculo golfístico y coronó al equipo de Madrid como vencedor tras imponerse a la selección de Castilla y León por 3-2, en una reñida finalísima y en la que el combinado de Castilla y León compitió al máximo nivel, para al final del campeonato colgarse la medalla de plata. León tuvo un gran protagonismo. Las dos hermanas Cristina y Carmen García, junto al capitán Hugo González y el entrenador Jorge García formaron un equipo poderoso que mantuvo en todo momento el mejor ritmo de competición.

El conjunto de Madrid arrancó el enfrentamiento definitivo como un ciclón, ya que se adjudicó los dos partidos Foursomes. Rut Díaz y Marta Muñoz derrotaron a Daniela Guerrero y Ana Carlon por 4-2, y Ángela Revuelta y Blanca Gómez-Balboa vencieron a Cristina García y Carmen García por 5-3.

La final estaba perfectamente encarrilada para las madrileñas, pero la experiencia dice que no se puede cantar victoria antes de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que todavía quedaban por disputarse tres encuentros individuales, con la selección de Castilla y León que siempre ha demostrado ser capaz de levantar un marcador adverso.

Así, Rut García se vio las caras con Carmen García, y fue ésta la que dio el punto definitivo a Madrid al ganar el duelo por 3-2. Seguidamente, las jugadoras del combinado de Castilla y León Daniela Guerrero y Cristina García se llevaron sus respectivos partidos ante Marta Muñoz y Ángela Revuelta por idéntico resultado: 1 up.

En suma, la selección de Castilla y León mostró un gran comportamiento en el césped ante el potente combinado madrileño.

