Diario de León

BOXEO. Un equipo que ama el pugilismo

Box León CAF inicia la temporada con máxima implicación del grupo

El equipo Box León CAF que entrena Alfredo Arrojo.

El equipo Box León CAF que entrena Alfredo Arrojo.DL

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

En:

El Equipo Boxleon CAF arranca la temporada. Liderados por el experimentado Maestro Alfredo Arrojo, al que avalan más de 40 años de experiencia en deportes de contacto, y con la ayuda de Envases Alimentarios, Neyzan Alonso, Jorge Hidalgo, Brandon Bravo, Adrián Llamazares, Ricardo Suárez, Izan García, Laura González, Jairo Pulgar, Eduardo Cea, Roberto Fernández, Cristofer González, y Rubén Alvarez se preparan pugilísticamente.

tracking