Box León CAF inicia la temporada con máxima implicación del grupo
El Equipo Boxleon CAF arranca la temporada. Liderados por el experimentado Maestro Alfredo Arrojo, al que avalan más de 40 años de experiencia en deportes de contacto, y con la ayuda de Envases Alimentarios, Neyzan Alonso, Jorge Hidalgo, Brandon Bravo, Adrián Llamazares, Ricardo Suárez, Izan García, Laura González, Jairo Pulgar, Eduardo Cea, Roberto Fernández, Cristofer González, y Rubén Alvarez se preparan pugilísticamente.