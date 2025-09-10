Paco Cortés ve ganar el 'Puchero'

La Cultural se ganó el ‘Puchero’ de Alcorcón, merced al gol del canterano Juan Sánchez a falta de tres minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario del partido amistoso que Llona aprovechó para dar minutos a todos, incluso a algunos futbolistas con ficha en el Júpiter Leonés, menos al mediocentro Sergi Maestre, que no estaba en la lista de convocados para el encuentro como consecuencia de no estar recuperado de esa rodilla vendada en los entrenamientos. El centrocampista catalán es hasta ahora, en las cuatro jornadas disputadas de LaLiga Hypermotion de Segunda División, el único jugador de campo, a excepción de los guardametas Miguel Bañuz y Arnau Rafús, que no ha disputado ni un solo minuto en la Cultural en el campeonato. Además, el cancerbero Rafús aún sigue sin ser utilizado por el técnico riojano.

Después de una primera parte en la que los goles brillaron por su ausencia ante el rival que milita en Primera Federación, el segundo acto continuó por los mismos derroteros, hasta que casi al final del tiempo reglamentario el futbolista del Júpiter Leonés Juan Sánchez acertó a llevar a las mallas madrileñas el gol que le dio el ‘Puchero’ al entramado de Llona.

Paco Cortés vio el Trofeo Puchero.CYDL

La Cultural se ganó el ‘Puchero’ con la mirada en el campo de Santo Domingo del extremo Paco Cortés, de 18 años, cedido por el Levante y que desde este jueves ya entrenará con el resto de la plantilla culturalista. El internacional sub-19 compitió con la selección española juvenil.

ALINEACIONES

0 -Alcorcón: Oriol, Lanchi, Iván Pérez, Navarro, Samu, Lucas, Borja, Rai, Everson, Di Domenico y Vacas. Después entraron Ferreres, Adama, Llorente, Raúl Blanco, Pol y Jordi Pola.

1 -Cultural: Bañuz, Víctor García, Fornos, Toca, Larios, Yayo, Diallo, Mboula, Collado, Marcos y Rubén Sobrino. Más tarde: Pibe, Luis Chacón, Paraschiv, Bicho, Calero, Juan Sánchez, Rodri, Barzic y Thiago Ojeda.

Gol: 0-1, min 87: Juan Sánchez.

- El choque sirvió para dar minutos a todos, incluso a futbolistas del Júpiter, menos a Sergi Maestre