Color en la Vuelta sobre un negro paisaje devastado por los incendios

El oscuro de un paisaje devastado por los incendios que han devorado la esperanza e ilusiones de los vecinos contrastó este miércoles con el colorido de la Vuelta Ciclista a España. a nadie le quedó duda de la magnitud de un fuego que hace escasas fechas asoló a esta zona. El olor a quemado aún era perceptible para los que se acercaron a presenciar una etapa que por tercera vez en su historia hacía acto de presencia en la cima berciana.

TRANCA

En esta ocasión con un paisaje bien distinto a la de aquellos años 1997 y 2026. La vegetación sumida en el oscuro de un paisaje que antes de los nueve kilómetros de ascensión a la meta era latente. Las cámaras de televisión así lo recogieron, también las de los fotógrafos y las de las retinas de los allí presentes que en algunos casos, más bien unos cuantos, se lamentaban de este desastre. También, con la esperanza (dicen que es lo último que se pierde) de que la ronda ciclista pueda regresar en un futuro y lo haga ya con el verde sustituyendo a ese luto que el fuego provocó en las entrañas naturales del Bierzo. Y en otros puntos de la provincia.

Sobre ese negro y cenizas quiso poner ayer algo de color la Vuelta con su paso, recordando y homenajeando a las víctimas de los incendios y a los que contribuyeron a que el desastre no fuera incluso más lamentable. Ayer el deporte dio algo de luz a la oscuridad, aunque fuera por unas horas.