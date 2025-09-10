Una etapa de reivindicaciones pero sin graves incidentes

Manifestantes propalestinos al paso de la Vuelta a España por Ponferrada.L. DE LA MATA

Las reivindicaciones en favor de palestina y en contra de la situación que atraviesa Gaza por parte de Israel estuvieron ayer presentes en la etapa de la Vuelta a España con final en el alto del Morredero. Como en casi todas las jornadas de la ronda ciclista. Eso sí, esta vez sin incidentes graves como los que obligaron a acortar los recorridos de dos de las etapas disputadas, la del País Vasco y la del martes pasado en Galicia.

La zona del Castillo de los Templarios de Ponferrada fue en esta ocasión el lugar elegido para las reivindicaciones al paso por los ciclistas. Los manifestantes, con banderas palestinas y pancartas, se congregaron cerca de las tres de la tarde para hacer más intensa su protesta cuando la carrera hacía acto de presencia en la capital berciana. De manera pacífica.

En la zona de meta se pudo ver alguna bandera y durante el recorrido, pero sin pasar a convertirse en problema.

El subdelegado del Gobierno, el presidente de la Diputación y la diputada de Deportes junto a Pereiro y Guillén en el podio de el Morredero.TRANCA

ENTREGA DE PREMIOS

La protocolaria entrega de trofeos tras la disputa de la etapa con final en el Alto del Morredero contó con la presencia del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, que fue el encargado de entregárselo al ganador de la etapa del Morredero, Pellizzari.

El subdelagado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, entregó otro de los premios. Al podio también subió la diputada provincial de Deportes, Patricia Martínez.