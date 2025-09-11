La Cultural se queda sin Mikel Villanueva.

Malas noticias para la Cultural. Mikel Villanueva, su apuesta para reforzar la defensa, finalmente se ha decantado por marcharse a Arabia, en concreto al Al-Fayha saudí. Un movimiento de última hora que deja al conjunto leonés sin su principal baza entre los jugadores que estaban en paro para apuntalar la retaguardia.

El zaguero venezolano de 32 años, exjugador de Málaga, Cádiz, Nàstic o Reus, llega a Arabia procedente del Vitória de Guimaraes portugués.