La Cultural pierde a Mikel Villanueva

Malas noticias para la Cultural. El equipo leonés no podrá hacerse finalmente con los servicios de Mikel Villanueva, central venezolano de 32 años que estaba muy cerca de reforzar la plantilla dirigida por Raúl Llona. El zaguero ha preferido la oferta del Al-Fayha saudí, al que se incorporará de inmediato. Exjugador de Málaga, Cádiz, Nàstic o Reus, llega a Arabia procedente del Vitória de Guimaraes portugués.

La Cultural dispone de dos fichas libres y su intención es la de fichar a un central y a un delantero. Villanueva era la gran apuesta y la operación se encontraba más que avanzada, pero en la mañana de ayer todo se fue al traste al conocerse que ponía rumbo a Arabia. La dirección deportiva dejó abierta esa vía —la de traer jugadores en paro— gracias a que el reglamento permite inscribir a alguno de sus jugadores con ficha del filial de Tercera Federación como son los casos de los cedidos Matía Barzic (Elche), Juan Larios (Southampton), Thiago Ojeda (Villarreal) o el guardameta Arnau Rafús, que recaló tras desvincularse del Real Valladolid.

Una vez que Villanueva ya es historia para el cuadro leonés, toca buscar nuevas opciones viables o conformarse con los jugadores que ya están en la plantilla. El otro que también interesa es Lucas Ribeiro, en este caso para el ataque, pero es otra operación que de momento se está retrasando. Habrá que ver si llega a buen puerto o también se trunca como ha ocurrido con el defensa venezolano.

Lío con las entradas

Por otra parte, la Cultural informó ayer que anulaba todas las entradas recibidas por parte del Racing de Santander para el partido de este domingo porque «se ha detectado algún error». Por ello, «se anularán dichas entradas y se reenviarán las correctas al correo electrónico facilitado» a partir de este viernes. Las correctas son las que empezarán a recibir desde este viernes.

Asimismo, la Cultural sumó un nuevo integrante a los entrenamientos, el extremo internacional sub-19 Paco Cortés, cedido por el Levante UD el último día del mercado de verano y que, hasta ahora, no había participado en las sesiones preparatorias a las órdenes del técnico Raúl Llona al estar concentrado con la selección española con la que anotó un gol a Ucrania en el torneo Pinatar Arena. El jugador de 18 años será una nueva alternativa para el ataque culturalista durante esta temporada.