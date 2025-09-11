La SD Ponferradina ya supera los 7.200 abonados

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Otra temporada que va camino de récord. La SD Ponferradina actualizó ayer la cifra de socios y con la Liga recién empezada ya supera los 7.000. 7.221 es el número concreto, a algo más de 400 de la marca que estableció la pasada temporada. Es sin duda la mejor noticia para un club cuyo primer equipo viene de un descenso y dos fases de ascenso fallidos y que está en una categoría ruinosa en la que las pérdidas de todas las entidades y de la propia RFEF son inmensas, superando los 60 millones de euros.

El pasado sábado ya se dieron cita en El Toralín 6.079 espectadores, aunque para la próxima cita contra el Guadalajara, que se disputa a las 19.15 horas del viernes 19, posiblemente la cifra sea sensiblemente más baja.

El respaldo social al equipo sigue siendo muy alto y a poco que vayan bien las cosas y que incluso pueda haber una atractivo rival en Copa del Rey en El Toralín, la marca del pasado curso puede saltar por los aires.

COMO SI SE HUBIERA QUEDADO

Xemi Fernández habló ayer en rueda de prensa del arranque liguero de la Deportiva, dejando esta interesante reflexión: «Estos dos partidos sirven de ejemplo de lo que es la Primera RFEF y la importancia de ser efectivos en las áreas: en el primero se nos dio a favor y en el segundo en contra».

El del pasado sábado fue su primer partido como deportivista en El Toralín, pero ya había jugado en este recinto recientemente: «Fue raro porque mi último partido del año pasado lo jugué aquí y no era del todo una primera vez».

Para el choque de pasado mañana hay entradas disponibles en las oficinas de El Toralín al precio de 15 euros.

EL ÁRBITRO

El madrileño Antonio Sánchez Sánchez (Comité Extremeño) dirigirá el encuentro de este domingo en A Malata. Hasta la fecha se ha encontrado tres veces con el conjunto blanquiazul y el balance ha sido de un triunfo, un empate y una derrota. El último choque que le dirigió fue el del pasado mes de febrero ante el Barakaldo CF, que acabó 1-1.