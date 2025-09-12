Dani Gordo da por 'cerrada' la plantilla del Ademar

No ha sido una buena pretemporada del Abanca Ademar. No al menos si uno solo se fija en los resultados. "También hay que mirar los rivales que teníamos enfrente", recuerda Dani Gordo, a quien las lesiones de varios de sus jugadores -Lindqvist no reaparecerá hasta final de año como pronto- le han obligado a cambiar por completo la preparación. Gonzalo Pérez, Sergio Sánchez y Patrick Wasiak tampoco están al cien por cien y "habrá que ver si nos pueden ayudar este domingo", insiste.

Sea como fuere, el conjunto leonés debuta en la Liga Asobal este domingo en O Gatañal frente al BM Cangas, "un rival que se ha reforzado a conciencia" y que en nada se parece al del curso anterior. "Siempre nos ponen las cosas muy complicadas y más en un pabellón que estará a reventar".

A pesar de las lesiones y las derrotas cosechadas por el Ademar durante la pretemporada, el equipo parte "de cero" y con "mucha motivación" para volver a superarse como viene ocurriendo en las últimas campañas con Gordo al frente del primer equipo.

El técnico vallisoletano da por 'cerrada' la plantilla, aunque no esconde que "siempre estamos mirando el mercado, haciendo llamadas" por si apareciese alguna opción interesante para reforzar el lateral. Eso sí, deja claro que por ahora los que están deben aprovechar las oportunidades. "Muchos me piden más minutos, confianza... es normal, ahora van a tener oportunidad de demostrar lo que valen", subraya.

A favor del play off al título

Gordo considera que la Liga Asobal necesita dar pasos hacia adelante, generar aún más interés en los aficionados y espectadores para evitar -o al menos paliar- la sangría de jugadores que se marchan de España cada año para competir en clubes europeos. Por eso, ve "favorable" la propuesta de Servando Revuelta de introducir un play off al título de cara a la 2026-2027. "Lo haría todo mucho más emocionante y mantendría a todos los equipos con tensión competitiva hasta el final", remarca.

Recuerda el técnico ademarista que el espíritu Artaleku -que hace solo unos meses les llevó a clasificarse para la final de la Copa del Rey- hay que trabajarlo cada día. "Eso no llega así como así, tenemos que buscarlo desde ya y que sea nuestro ejemplo durante todo el año".