Philipsen degusta un triplete en Guijuelo y Vingegaard sigue líder

El belga Jasper Philipsen se hizo con la etapa de Salamanca.

Salamanca

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) no faltó a la cita de esprinters previa a la Bola del Mundo y logró degustar un magnífico triplete en Guijuelo, «la capital del jamón", donde alzó los brazos como ganador de la decimonovena etapa de la Vuelta disputada entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km de recorrido, en la que Jonas Vingegaard mantuvo la roja. También hubo detenciones por las protestas de aficionados contra Israel.

