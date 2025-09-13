Prueba de máximo nivel para la SD Ponferradina en A Malata

Celebración del último triunfo liguero de la Deportiva en A Malata en agosto del 2009 por 1-2.dl

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva vuelve a cerrar turno en la 3ª jornada de Liga del grupo I de 1ª Federación. Desde las 20.30 horas de este domingo visita al Racing de Ferrol en A Malata. El conjunto de la ciudad naval parte como uno de los grandes favoritos al ascenso tras caer de 2ª División la temporada pasada y hacer una plantilla aparentemente muy competitiva para ésta. Lleva la misma puntuación que la Ponferradina, pero su partido de la semana anterior no se jugó, por lo que sólo lleva uno disputado.

Tras la derrota ante el Pontevedra, el conjunto blanquiazul busca recuperar el juego y la imagen de Avilés y sobre todo la contundencia en el área rival. Fernando Estévez ya dispone de todos sus hombres, salvo Esquerdo. Incluso Lian dos Santos entra en la convocatoria, aunque no se espera que juegue aún. Podría haber varios cambios, como la entrada de Fede San Emeterio, Frimpong, Keita, Cortés o del mismo Andrés Prieto.

En el conjunto racinguista podría entrar Gelardo en el centro del campo en lugar del ex jugador del FC Andorra Álvaro Peña. También podrían debutar los futbolistas que llegaron al límite del cierre del mercado estival, como Sergio Tejera, Saúl García o Chema Rodríguez.

Estos dos equipos ya se encontraron hace un mes en pretemporada y empataron a un gol con tantos de Raúl Dacosta y Pau Ferrer.

El encuentro lo pita el madrileño adscrito al Comité Extremeño Antonio Sánchez Sánchez. Ha dirigido tres encuentros de la Deportiva, finalizados con un triunfo blanquiazul, 2-1 ante el Real Unión Club, hace dos temporadas, un empate, 0-0 ante el Real Valladolid Promesas en tierras pucelanas en la temporada 2017-2018, y una derrota, la pasada temporada ante el Barakaldo CF por 0-1.

Sólo en dos ocasiones ha ganado la Deportiva al Racing en campo de éste y ambas fueron en A Malata. La primera tuvo lugar recién inaugurado el campo en 1993. 0-1 se impuso el conjunto de Roberto Álvarez con un gol de Manolo Segura en la parte final del choque. Y en la 1ª jornada de Liga de la temporada 2009-2010, dos tantos de Rubén Vega superaron al inicial de Carlier para vencer 1-2. En esa campaña la Deportiva acabó ascendiendo a 2ª División y el Racing descendió a 3ª División. Desde entonces sólo ha regresado al recinto verde a jugar dos partidos de 2ª División B, perdiendo ambos por 2-1, el último de ellos en la temporada 2017-2018.

A Malata estrenará hoy su nueva iluminación led.

Este domingo se disputa casi toda la jornada. El líder Tenerife buscará el pleno al 3 en Pontevedra, mientras que el Deportivo Guadalajara, próximo rival de la Deportiva, recibe al colista Unionistas.