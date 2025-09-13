El central Tomás Ribeiro cierra la plantilla de la Cultural

La Cultural cierra en un principio la plantilla para la temporada 2025-2026 con la contratación del defensa central Tomás Ribeiro (Lisboa, 1999). El futbolista se incorporará de inmediato a la disciplina culturalista.

Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro es un central zurdo que sigue una trayectoria futbolística mayoritariamente en Portugal, con una experiencia también en Suiza, en el Grasshopper Club Zurich. Su último equipo en tierras portuguesas ha sido el SC Farense.

Llega a León como agente libre con un acuerdo por una temporada, más otra opcional.