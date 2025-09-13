Pedro Alvarado conquista el título de Liga en la Virgen

Publicado por Redacción La Virgen Creado: Actualizado:

La Virgen del Camino acogió una nueva jornada de la Liga de Verano de lucha leonesa. En categoría femenina ganaron las líderes Priscila Martínez y Edili García mientras que en medios quien se llevó el triunfo fue Luzma Carcedo. Esta última es la única categoría que todavía no se ha decantado. En categoría masculina, Carlos Mondelo sumó tres puntos más de distancia frente a Florián Yugueros, mientras que en medios José Luis García ganaba al líder David Riaño con ayuda del 'VAR'. En semipesados Rodrigo Fuentes volvía a encontrarse con la victoria venciendo a Adrián Rodríguez y en pesados ganó Pedro Alvarado, que es campeón.