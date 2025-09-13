El Abanca Ademar inicia la Liga en Cangas sin excusas por las lesiones

El Abanca Ademar debuta este domingo en la Asobal —18.00 horas, en La Liga +— frente a un Cangas «muy reforzado» que no pondrá las cosas nada sencillas en O Gatañal. El equipo leonés llega lastrado por varias lesiones, las peores las de Lindqvist y Lodos, y con tres tocados: Gonzalo, Wasiak y Sergio Sánchez. Este último es seria duda, tal y como señala Dani Gordo.

Sea como fuere, los ademaristas quieren olvidar sus problemas con un triunfo lejos del Palacio. Gordo, en su tercera temporada consecutiva al frente de los leoneses, tendrá que dar más minutos y protagonismo a oros jugadores, entre ellos el joven Samuel Saiz y uno de los refuerzos esta temporada, Aitor Albizu que, tras recuperarse también de su problema en uno de sus ojos por una infección, tendrá que aprovechar su versatilidad en toda la primera línea. «Es una buena oportunidad para dar un paso al frente».

Por su parte, Quique Domínguez, entrenador del Cagnas, señala que el partido amistoso que este verano disputaron contra el Ademar, con triunfo leonés por 33-31, no valdrá «como referencia» para este debut liguero. “Será un partido distinto al de la pretemporada. Aquel nos deja alguna pista porque es verdad que hay ideas que se van a repetir y pautas en los jugadores que también se repetirán, pero un primer partido de Liga siempre es muy diferente".