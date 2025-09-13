El Pro-Am toma el mando con 21 profesionales del golf

El torneo de golf Diario de León-El Inversor Inquieto entra este domingo en su máximo esplendor gracias al Pro-Am, que disputan cerca de un centenar de jugadores de los que 21 son profesionales. Un broche de oro a tres jornadas de máxima competición merced a una de las citas más esperadas en el calendario anual de León Golf.

En la jornada del sábado —segunda del clasificatorio— todo transcurrió con normalidad y un juego fluido que, eso sí, se vio condicionado por el viento. Participaron un total de 70 deportistas, mientras que el viernes hicieron lo propio una treintena.

Gran colofón

En el Pro-Am de este domingo —donde se espera un día soleado y aumento de temperaturas— habrá mucho en juego desde primera hora de la mañana. Una jornada intensa que concluirá a eso de las 14.30 horas dando paso después a la comida de confraternidad. El torneo del decano de la prensa leonesa quedará clausurado hasta la edición del próximo 2026 con la ceremonia de entrega de premios y galardones así como la foto de familia.