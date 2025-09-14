Las banderas palestinas se agitan antes de la llegada de la Vuelta en el centro de Madrid

Varias personas con banderas palestinas protestan en el Paseo de la Castellana, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.rodrigo jiménez

Cientos de banderas palestinas han hondeando antes de la llegada de la Vuelta Ciclista en el centro de la capital, donde hay previstas un ramillete de concentraciones a favor de Gaza y contra la participación del equipo Israel Premier Tech, mientras continúan los ataques a la población palestina.

La seguridad es más amplía que durante la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, un dispositivo con 1.100 policías nacionales, para evitar que haya incidentes como los del sábado, cuando un grupo de unos 100 manifestantes entorpecieron la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta.

Ya las cuatro de la tarde, bastante antes de la llegada del pelotón, centenares de personas han coreado "¡No es una guerra, es un genocidio!", mientras la policía revisaba los palos de las banderas para verificar que no se portaba en su interior objetos peligrosos.

"Fuera, fuera, fuera", han sido gritos sonoros en el paseo del Prado, mientras en las inmediaciones de la plaza del Museo Reina Sofía ha habido una sentada en apoyo a Palestina.

En la Cuesta de Moyano, a escasos metros de la estación de Atocha, centenares de personas han ocupado este espacio portando banderas palestinas.

En declaraciones a EFE uno de los participantes en la sentada, quien ha acudido con otros tres amigos, ha asegurado que protestan contra la participación de Israel para mostrar "su rechazado al genocidio" e igual que se veta a otros países, como Rusia, también se podría hacer con Israel.

Aunque ha reconocido que una sentada "podría poner en peligro a los ciclistas" pero recalcan que es "pacífica" y la intención es que nadie salga herido porque solo quieren denunciar "el genocidio en Gaza".

Las banderas palestinas no solo han inundado Atocha sino que se han expandido por el resto de la ciudad, en especial, en los puntos donde también se habían convocado protestas por el Comité palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), entre otros movimientos sociales.

En los alrededores del Cibeles y el paseo del Prado, también hay un gran número de personas que portan la bandera palestina mientras corean "Netanyahu asesino" al paso de coches de la organización.