La SD Ponferradina se atasca en Galicia (2-1)

A la SD Ponferradina parece que se le atragantan los rivales gallegos en este inicio de temporada. Tras su primera derrota la pasada jornada ante el Pontevedra, el conjunto berciano volvió a perder, esta vez en la tercera jornada del grupo 1 de la Primera Federación ante el Racing de Ferrol por 2-1. La Deportiva se puso por delante en la segunda parte con un gol de Andoni López, quien posteriormente se retiró lesionado, pero Álvaro Juan y Álvaro Giménez le dieron la vuelta al marcador para los ferrolanos.

Este duelo que cerró la tercera jornada en la Primera Federación midió a dos equipos llamados a luchar por el ascenso a la Liga Hypermotion. Los bercianos llegaron a este importante compromiso como foráneo con el objetivo de repetir la gran imagen dada en el estreno liguero tras derrotar a domicilio al Avilés por 0-3 y, de paso, tratar de enmendar el tropiezo la pasada jornada en su propio feudo ante el Pontevedra por 0-1. El nuevo técnico de la Ponferradina, Fer Estévez, no tiene mucho margen de hacer llegar su nueva filosofía de juego e intentar que los fichajes se acoplen lo antes posible. Lo mismo le ocurría a su homónimo que estrena temporada en el banquillo del Racing de Ferrol, Pablo López, que venía de realizar una excelente campaña en el Ourense y busca esta campaña devolver al conjunto naviero a la categoría de plata. Los ferrolanos debutaron con victoria en la liga en este mismo escenario ante el Talavera de la Reina, pero la pasada jornada se aplazó su encuentro que debía jugar en tierras madrileñas ante el Real Madrid Castilla.

Con todos estos alicientes, los dos equipos jugaron un partido muy intenso, con alternativas en el juego y reparto en la posesión del balón. La primera llegada con cierto peligro llegó para el conjunto naval en un centro de Álvaro Ramón que despejó con apuros el lateral zurdo Andoni López.

El conjunto berciano no tardó en responder en otra ocasión peligrosa generada por Andoni López por banda izquierda, quien asistió a Xemi Fernández y el disparo de este lo sacó providencial Álvaro Ramón a los 8 minutos. Los locales reclamaron un penalti a los 14 minutos por un derribo al exculturalista Antón Escobar, pero el árbitro no señaló nada. El partido se jugó a un ritmo trepidante, sin que ninguno de los dos equipos dieran tregua. Los visitantes dispusieron de una nueva ocasión en un remate desde fuera del área de Eneko Aguilar, pero se marchó por encima del larguero cuando se cumplía el primer cuarto de hora de partido.

Sin embargo, la ocasión más clara de esta primera mitad llegó a los 25 minutos en una incorporación ofensiva de Diego Moreno por el carril derecho, que terminó con un centro hacia la posición de Cortés, que lanzó un latigazo que desvió de manera magistral el meta Parera a saque de esquina. Con el paso de los minutos, la Ponferradina pareció sentirse más cómodo sobre el terreno de juego. Las acciones peligrosas de su rival eran desde posiciones lejanas. Una de ellas llegó a los 27 minutos en un disparo desde fuera del área que detuvo con seguridad el portero Andrés Prieto. Era el primer remate entre los tres palos del conjunto ferrolano.Por su parte, la Deportiva encontraba con más claridad la portería contraria y a punto estuvo de adelantarse en el marcador cuando se llegó a la primera media hora de juego. Keita lanzó un buen pase en profundidad a Cortés, quien tuvo un mano a mano con Parera, pero este tocó el balón ligeramente con la mano, desviando el balón a córner. En el tramo final de la primera parte, el conjunto gallego tuvo una última ocasión con un remate desde lejos de Escobar que se marchó por encima del larguero a los 42 minutos. Al descanso se llegó con empate sin goles.

Tras la reanudación, no pudo comenzar mejorar las cosas en el arrznque de la segunda mitad, ya que a los 48 minutos se adelantó en el marcador, gracias a una gran asistencia de Keita sobre Andoni López, quien acertó a batir a Parera y marcar su primer gol con la elástica deportivista. El conjunto local quedó tocado con este tanto en contra y a punto estuvo de aprovecharlo la Ponferradina para aumentar su ventaja. De nuevo, Keita dio otro pase maravilloso para Eneko Aguilar, pero su remate salió alto a los 56 minutos de juego. Pero del posible 0-2, se pasó al empate anotado por el Racing de Ferrol tres minutos más tarde en un mal despeje de Andrés Prieto, que aprovechó Álvaro Juan para poner las tablas (1-1).

La Ponferradina volvió a retomar la ofensiva y de nuevo pudo adelantarse en el marcador a los 79 minutos en un disparo de Cortés que se marchó demasiado cruzado. Sin embargo, el bloque verde consiguió darle la vuelta al partido en un centro que remató Álvaro Giménez, que batió a Andrés Prieto en el minuto 82. El colegiado decidió prolongar el partido 12 minutos y en este tiempo de descuento pudo empatar el conjunto berciano, pero el meta local Parera lo evitó con una gran intervención. De nuevo, el meta ferrolano despejó el peligro en un balón colgado al área en el 97. Al final, la Ponferradina encajó su segundo tropiezo consecutivo de la temporada.