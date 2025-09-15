Antonio Barrul va a por el Iberoamericano

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El pugil leonés Antonio Barrul optará al título WBA Iberoamericano el próximo mes de diciembre, en una fecha aún por determinar, al título WBA Iberocamericano del peso Supergallo ante el colombiano residente en España, Fran Mendoza.

Ello será en una velada que volverá a disputarse en León, tal y como ya ocurriera cuando el boxeador de 26 años conquistara el trono nacional ante Raúl Zabala el pasado 7 de junio en el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa.

Barrul, invicto en categoría profesional, que ayer fue recibido por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de deportes, Vicente Canuria, recalcó que la pelea en su tierra «no será un combate más, sino que es el más importante de mi carrera hasta la fecha, porque ganar este título sería un paso monumental», ha asegurado.

El rival de Antonio Barrul es un pugil de 28 años y 1,60 que reside en Vitoria y llega con 20 victorias, 8 de ellas antes del límite y solamente una derrota sufrida en Liverpool por el título continental, frente al número seis del mundo, el británico Peter McGrail.

El título WBA Iberoamericano, de reciente implantación, enfrenta a púgiles de América Latina, España y Portugal y supone un escaparate para poder optar a cinturones más apreciados como el europeo o mundial.

Hace solo unos meses que Antonio Barrul se convertía en nuevo monarca del peso supergallo. El púgil leonés tenía un sueño, lograr el cinturón de campeón de España. Y ese reto no podía tener mejor escenario que el Palacio de Deportes, frente a su gente. Abarrotado, Barrul le regalaba a todos los asistentes un triunfo solvente frente al hispano-colombiano Raúl Zabala. Por k.o. y en el segundo asalto. Un combate para la historia.