El Real Madrid lanza la reconquista

MADRID, 15/09/2025.- El delantero galo del Real Madrid Kylian Mbappé participa en el entrenamiento del equipo este lunes en Valdebebas. El equipo se vio obligado a retrasar una hora el entrenamiento oficial UEFA previo a su estreno en la Liga de Campeones, por la visita a la ciudad deportiva de Valdebebas de personal sanitario para realizar a seis jugadores un control antidopaje de LaLiga. EFE/ Antonio Villalba/Real Madrid SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)EFE

La música de la Champions regresa al Santiago Bernabéu para alimentar los sueños de un equipo que se muestra ávido de reconquistar Europa (21.00 horas, en Movistar). Exactamente cinco meses después de rendir armas en su defensa del cetro continental tras sucumbir frente al Arsenal en cuartos de final, el Real Madrid se reencontrará este martes con su torneo fetiche y lo hará con ilusiones renovadas, un nuevo general en el banquillo que ha puesto firmes a sus soldados y, sobre todo, presumiendo de tener en sus filas a un francotirador que no para de fusilar a diestro y siniestro. Mbappé es la bala de plata a la que se agarra el quince veces rey del Viejo Continente para iniciar el trayecto hacia el Puskas Arena de Budapest, escenario de una final en la que ansían con estar presentes los blancos para pelear por la Decimosexta.

El viaje comienza frente al Olympique de Marsella, equipo que vuelve tres años después a la máxima competición continental. Campeón de Europa en 1993, cuando tumbó en la final al Milan con un solitario gol de Basile Boli, el club más emblemático de la Provenza tiene hoy poco que ver con aquel que reinó durante cuatro años consecutivos en el campeonato francés y rubricó una época inolvidable levantando la 'orejona' en Múnich, la primera bajo la actual denominación del torneo estrella. Durante aquellos tiempos de vino y rosas, los aficionados del Marsella vieron desfilar de cerca a astros del calibre de Eric Cantona, Dragan Stojkovic o Rudi Völler. Uno de esos hinchas era Zinedine Zidane. Nacido en La Castellane, barrio marsellés al que emigraron sus padres cuando estalló la guerra por la independencia en la Argelia francesa, el mito del fútbol galo y del Real Madrid, que por entonces daba sus primeros pasos en la élite del balompié, se quedó prendado especialmente de Enzo Francescoli.