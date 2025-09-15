El VARDiario de León: «Este equipo es otro porque la plantilla no es la misma»

La Cultural rompió su maleficio a domicilio, donde no conocía la victoria desde que visitara el 19 de enero el estadio Anxo Carro para visitar al CD Lugo, entonces en Primera Federación, sumando de nuevo tres puntos como visitante en el terreno, a priori, más complicado, el del líder invicto de LaLiga Hypermotion, Real Racing Club de Santander. Han tenido que transcurrir 238 días para que el equipo dirigido por Raúl Llona repitiera triunfo a domicilio y, además, lo hiciera logrando los mismos guarismos a favor —cuatro goles —, al igual que en Lugo. La tertulia 'El VARDiario de León' centró su debate en el contundente triunfo culturalista, con la voz sabia de Óscar Díez, Juan Simón y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas. La victoria ante el líder de la categoría de plata permitió a la Cultural sumar su primera victoria del campeonato y también del entrenador Llona en Segunda División, para así salir el equipo leonés de los puestos de descenso.

La tertulia se caracerizó por los diferentes puntos de vista en cuanto al desarrollo del encuentro en El Sardinero y también las claves que marcaron el partido, con razonamientos muy bien explicados por los protagonistas a la hora de manifestar una opinión muy tenida en cuenta.