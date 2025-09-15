Diario de León

BALONCESTO. Un nuevo éxito deportivo

El Colegio Leonés preinfantil ya es el campeón de Castilla y León

El equipo campeón del Colegio Leonés Preinfantil Masculino.

El equipo campeón del Colegio Leonés Preinfantil Masculino.

Pablo Álvarez
León

El equipo de baloncesto del Colegio Leonés Preinfantil Masculino se proclama campeón de la Copa de Castilla y León con una actuación destacada que lleva al equipo colegial a otro nuevo éxito deportivo del basket.

Los de Ivan José se enfrentaron en semifinales a Valladolid, imponiéndose 65-54. La final la jugaron contra San Pablo Burgos, venciendo 45-69.

Un éxito que sirve para sentar las bases del inicio de la presente temporada para el Colegio León, referencia de baloncesto.

