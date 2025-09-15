BALONCESTO. Un nuevo éxito deportivo
El Colegio Leonés preinfantil ya es el campeón de Castilla y León
El equipo de baloncesto del Colegio Leonés Preinfantil Masculino se proclama campeón de la Copa de Castilla y León con una actuación destacada que lleva al equipo colegial a otro nuevo éxito deportivo del basket.
Los de Ivan José se enfrentaron en semifinales a Valladolid, imponiéndose 65-54. La final la jugaron contra San Pablo Burgos, venciendo 45-69.
Un éxito que sirve para sentar las bases del inicio de la presente temporada para el Colegio León, referencia de baloncesto.