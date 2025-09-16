Otra temporada de la SD Ponferradina en la Liga Genuine

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina y Lares del Norte han renovado el convenio de colaboración por el que este centro especializado de empleo patrocina al equipo Genuine de la entidad blanquiazul. El mismo se desarrolla con el trabajo y colaboración de Asprona Bierzo. Es el segundo año que Lares del Norte patrocina la Ponferradina Genuine, después de su colaboración con otros equipos de esta liga que aúna, según la representante de la empresa, Eva María Iglesias, lo deportivo y lo social con el fin de que puedan participar en más competiciones y con mejor equipamiento. Por su parte, el coordinador deportivo de Asprona Bierzo, César Martínez, recalcó la importancia de este tipo de iniciativas: «Convierten a los jugadores en parte activa del club, con una mejora personal en todos los sentidos, sintiéndose jugadores profesionales, porque se les trata como tales». Sus componentes también realizan diverdas labores de organización con el club en los días de los partidos en casa del primer equipo. César Martínez explicó que durante los cuatro años de andadura del equipo han crecido como jugadores, pero sobre todo como personas: «Al vivir experiencias que de otro modo no podrían vivir, han visto reforzada su autoestima». El consejero delegado de la SD Ponferradina, Eduardo Domínguez, dirigiéndose a los jugadores del equipo Genuine blanquiazul presentes en el acto, destacó: «Supone un privilegio que nos hagáis disfrutar dentro y fuera del campo y una delicia compartir estos momentos con vosotros», comentó. Para esta temporada el equipo Ponferradina Genuine superará las 30 fichas para participar en una competición que se iniciará en noviembre.

La Liga Genuine es una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo que la LFP desarrolla a través de su Fundación. Consiste en la creación de una liga formada por equipos del colectivo DI (personas con discapacidad intelectual), y que se inició en la temporada 2017-2018. Busca la normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual; el compromiso del fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente responsable; y promover que los clubes de la LFP cuenten con su equipo Genuine.