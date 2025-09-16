La Copa del Rey se pone en marcha tras el sorteo de la ronda previa

Publicado por Francisco Otero Creado: Actualizado:

La edición de esta temporada de la Copa del Rey ya está en marcha. En la tarde de ayer se realizaba en la Ciudad del Fútbol el sorteo de la ronda previa, que mide a 20 equipos de categoría Territorial entre sí. En esta ocasión la novedad es que la eliminatoria se disputa a ida y vuelta y tendrá lugar en dos fines de semana consecutivos (27 de septiembre y 4 de octubre). Los ganadores se clasifican para la primera eliminatoria, en la que ya entran casi todos los demás participantes. De la misma sólo quedarán exentos los participantes en la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, y el ganador de la última edición de 1ª Federación, que fue la Agrupación Deportiva Ceuta FC.

Éstas son las diez eliminatorias de la previa: Textil Escudo-Negreira, Puerto de Vega-Alberite, Getxo CD-Betis CF, Atlètic Sant Just FC-Atlético Calatayud, CD Sant Jordi-CD Lourdes, Manises CF-UD Los Garres, Atlético Melilla CF-Atlético Palma del Río CF, Sporting Ceuta-UD Maracena, CF Campanario-CF Yuncos e Ínter Valdemoro-Julio Suárez/Universitario FC.

La Cultural jugará a finales de octubre a domicilio a partido único contra un equipo de 3ª ó 2ª Federación. Por su parte, la Deportiva lo hará fuera de casa, si se mide a uno de 2ª Federación, mientras que si es uno de los cuatro sobrantes de su categoría en las últimas cuatro bolas del sorteo, se mediría a otro de 1ª Federación donde determine éste.