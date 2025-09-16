Vuelve el deporte municipal leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de León presentan su plan deportivo de actividades extraescolares con la vuelta a las aulas. La oferta para el nuevo curso escolar ofertada por la Concejalía de Deportes está compuesta por una variedad notable de actividades, integrada por deportes colectivos, deportes individuales, actividades polideportivas, actividades acuáticas, actividades expresivas, actividades al aire libre, actividades adaptadas, actividades relacionadas con el control mental y corporal o actividades de lucha.

La oferta de actividades para este curso incluye ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boxeo olímpico, ciclismo, deportes autóctonos, escalada, Escuela 100x100 deporte, fútbol sala, gimnasia artística, golf, kung-fu/wu-shu, lucha leonesa, montaña y aventura, natación adaptada, pádel, patinaje y hockey línea, predeporte, rugby, salvamento y socorrismo, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol.

Está previsto que las Escuelas Deportivas Municipales inicien su actividad a partir del 1 de octubre tanto los propios centros escolares como en espacios municipales. Algunos grupos podrán empezar ese día porque ya estén conformados, mientras que otros deberán seguir configurándose, pudiendo comenzar más tarde.

Las modalidades deportivas ofertadas se dividen en tres tipos. Las de tipo A son las que cuentan con tarifas municipales y precios públicos aprobados por los órganos de gobierno. Estas mantienen el precio de los últimos años con una cuota de 40 euros para empadronados y de 28 euros para familia numerosa. En el caso de los no empadronados, la cuota es de 50 euros y de 30 para familia numerosa. Para situaciones de desempleo (de ambos cónyuges; o si son monoparentales, quien esté al cargo de los hijos) o desprotección las Escuelas Deportivas Municipales son gratuitas. Esto incluye dos horas semanales de entrenamiento y competiciones y eventos deportivos.

Además las Escuelas Deportivas Municipales organizarán competiciones regulares a lo largo del curso en forma de ligas y jornadas de competición. La previsión es realizar también eventos deportivos complementarios durante los fines de semana.

Las inscripciones para las escuelas municipales podrán formalizarse a partir del 22 de septiembre