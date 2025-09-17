Vinicius altera la paz del Madrid

MADRID, 12/09/2025.-El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham y el delantero brasileño Vinicius Junior, durante el entrenamiento este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, preparatorio de su partido de LaLiga contra la Real Sociedad.- EFE/ Sergio PérezEFE

Cómo son las cosas en el Real Madrid que después de que los blancos sellasen su quinta victoria del curso en otros tantos partidos solo se habla de Vinicius y su segunda suplencia cuando apenas ha transcurrido un mes de competición. Tras calentar banquillo en la visita que los hombres de Xabi Alonso rindieron al Carlos Tartiere en la segunda jornada de Liga, el brasileño repitió asiento en la puesta de largo del conjunto de Chamartín en la Champions. El '7' volvió a ver cómo Rodrygo le adelantaba por la izquierda y, pese a que contribuyó al sufrido triunfo del quince veces campeón de Europa frente al Olympique de Marsella provocando el penalti por mano de Medina que consumó la remontada local, su cara al abandonar el campo era el espejo del alma. El 'caso Vinicius' altera la paz de una escuadra en la que Mbappé acapara todo el brillo.

A pesar de que Xabi Alonso trató de restar importancia a la nueva suplencia de Vinicius atribuyéndola a la necesidad de contar con todos y recalcando que «nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar", es obvio que algo pasa para que un futbolista que un año atrás rozó el Balón de Oro haya perdido su condición de indiscutible y se vea inmerso en una competencia que casi nadie vio venir con Rodrygo.

La petición que el paulista hizo a Xabi Alonso para que le diese carrete en el flanco izquierdo, hasta entonces latifundio particular de Vinicius, explica solo una parte de lo que ocurre, pero la cuestión va más allá de esa pugna que debería sacar a relucir los mejores registros de los dos extremos brasileños.

Porque si bien Rodrygo está ofreciendo rayos de esperanza, causando sin ir más lejos el primer penalti de Marsella y recordando por momentos a aquel futbolista deslumbrante que reservaba sus mejores noches para la Champions, pesa mucho más el bajón anímico y de rendimiento de Vinicius, que no ha vuelto a ser el mismo desde que vio cómo se le escapaba aquel Balón de Oro. Desde entonces, Vinicius ha marcado 16 goles y repartido 12 asistencias en 48 partidos con el Real Madrid. Unos registros considerables sin duda, pero que palidecen en términos comparativos con los de Mbappé. En ese mismo periodo, el crack de Bondy ha anotado 42 dianas.

El brasileño no ha vuelto a recuperar su nivel desde que perdiera el Balón de Oro que fue a parar a manos de Rodri