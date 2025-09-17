Negro gana en Montealegre y opta al título de España en la última cita

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Carlos Fernández Negro (equipo Jopecar) consiguió la victoria en la 4ª prueba del Campeonato de España de Rallycross, dsiputada en el circuito luso de Montealegre. Tras ser 2º en la clasificación intermedia, el berciano pone al rojo vivo la clasificación a falta de una sola prueba para la conclusión del certamen.

Con un Toyota Yaris N5, Negro venía de ganar en Calafat y en el circuito portugués fue mejorando su ritmo para acercarse al líder del campeonato. Logró la 2ª posición en la clasificatoria del domingo, lo que le permitió sumar puntos en la clasificación intermedia. El resultado que le alejaba en un punto a su máximo rival, que haría pleno de victorias.

Con la llegada de la semifinal, Negro prepararía el terreno con una nueva lucha contra el líder de la general, Sergio Bello, encabezando la carrera hasta su entrada en la Joker y finalizando en 2ª posición. La guinda llegaría con la carrera final, en la que Negro hacía una gran salida para ponerse líder, con Tino Iglesias colándose entre él y Sergio Bello. Un aliado de última hora que le permitió rodar y ampliar su ventaja en pista, mientras que los dos pilotos gallegos batallaban por la 2ª y 3ª posición.

Ahora Bello le saca 5 puntos a Negro y resta una carrera.