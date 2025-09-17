Otro conjunto recién ascendido llega al Toralín

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Igual que sucedió en la primera presencia de la Deportiva en El Toralín en el actual campeonato, recibe la visita de otro equipo que la pasada temporada militaba en 2ª Federación. El Guadalajara —el Deportivo, como se le llama en su tierra— perdió en la jornada inicial con el Tenerife, pero luego se impuso tanto al RC Celta Fortuna como a Unionistas. Es 4º con 6 puntos y quiere repetir en Ponferrada lo que consiguió el Pontevedra hace dos semanas, equipo que también venía de lograr el ascenso el campeonato anterior.

La escuadra alcarreña cuenta en sus filas con el ex deportivista Jorge Casado, que hace dos temporadas ya se midió al que fuera su equipo cuando militaba en el Rayo Majadahonda. Su fichaje más destacado tras el asenso posiblemente sea el de Alberto Gil, que procede del Ourense CF. Pere Martí, el entrenador del ascenso, sigue en el cargo.

El cuadro blanquiazul nunca ha perdido tres encuentros seguidos en 1ª Federación y necesita ganar para recomponerse en la clasificación y no caer a plazas de descenso, además de para que no empiece a entrar la ansiedad en el entorno.

En la Deportiva sigue trabajando al margen del plantel Vicente Esquerdo, con lo cual tampoco estará disponible para la contienda de mañana.

TRES DE TRES

El Racing de Ferrol se impuso 0-1 en la tarde de ayer en el partido aplazado de la 2ª jornada ante el Real Madrid Castilla. El tanto racinguista lo logró Pascu en el minuto 50 de la 1ª parte. Con este triunfo la formación verde iguala con el Tenerife a 9 puntos, si bien sigue siendo la escuadra chicharrera la que encabeza la clasificación por la diferencia de goles. La Deportiva sigue 14ª al no puntuar el filial merengue, cuyo enfrentamiento de la jornada 4 en Tajonar se ha retrasado de la tarde de mañana a la matinal del domingo.

MOVIMIENTO DE BANQUILLO

Oriol Riera deja de ser técnico de Unionistas CF. El club charro anunció el traspasado de su entrenador al Istra 1961 de Croacia. Junto a él abandonan también el club el segundo entrenador, Pablo García, y el preparador físico, Aratz Olaizola. Unionistas es colista con 0 puntos y 0 goles logrados.