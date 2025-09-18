El estadio de la Cultural leonesa inicia una profunda remodelación

El ascenso de la Cultural a Segunda División trajo consigo una serie de obligaciones a compartir entre el club y el Ayuntamiento de la capital leonesa relacionadas con el Reino de León y su entorno. La Liga fue implacable en sus visitas al estadio y una de sus exigencias fue la de intervenir en los accesos al estadio, necesitados hace mucho tiempo de una profunda remodelación. De hecho el propio consistorio también confirmó a este periódico hace meses que tenía previsto intervenir incluso aunque los de Raúl Llona no hubiesen recuperado el fútbol profesional esta temporada.

Primero fue el aparcamiento subterráneo del complejo deportivo y ahora le toca el turno a las aceras —algunas están muy deterioradas— que lo rodean así como a alguno de los accesos para vehículos. Ahora mismo, a poco más de 48 horas para que el encuentro frente al Castellón —próximo rival de los culturalistas en Liga—, la zona del fondo norte se encuentra parcialmente vallada y en plena reconstrucción de sus aceras, que se han levantado para colocar baldosas nuevas. No existe un plazo determinado que fije el final de las intervenciones, pero todo apunta a que se extenderán en los próximos meses.

Al margen de esta actuación, el campo de la Cultural sufrirá otras remodelaciones tanto dentro como fuera de sus fronteras. La accesibilidad a todo el recinto se antoja como una de las grandes exigencias de la LFP. Tendrán que construirse rampas de acceso, actuar en las taquillas, mejorar la iluminación e incluso colocar tornos en las entradas. Este último punto puede que no sea obligatorio acometerlo en esta primera temporada. La Liga da cierto margen para algunas de las medidas que impone. El cambio de césped, por ejemplo, fue prioritario para tenerlo listo en la jornada 2 de competición.

Urge, asimismo, mejorar el aparcamiento exterior, al que de momento solo han pintado una carretera de doble carril en dos direcciones para mantener cierto orden en las entradas y salidas. Pero se antoja insuficiente. Un espacio que se utiliza también como recinto ferial y que no queda claro si deberá contar con plazas de aparcamiento bien definidas, un nuevo asfaltado o con lo que ya tiene es suficiente. Poco a poco avanza una remodelación externa e interna que también afectará a los asientos del Reino de León. Algunos de ellos se pintarán de rojo tras una limpieza integral —se baraja asimismo sustituirlos— para que su aspecto coincida con los colores del escudo del club leonés. La directiva anunció que estarían listos para antes de que concluya 2025. Puede que octubre sea el mes elegido para llevarlo a cabo.

Por otra parte, el equipo trabaja en el duelo contra el Castellón de este sábado. Después de cosechar su primer triunfo de la temporada, los de Llona quieren brindarle una victoria en casa a su afición. Uno de los mejor valorados por los seguidores es el portero Edgar Badía, que este jueves recibe el premio Mahou Cinco Estrellas del agosto.

Los trabajos para adecentar las aceras del Reino de León han comenzado por el fondo norte del estadio