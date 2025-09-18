El portero leonés Fran González, al Mundial sub-20

Paco Gallardo, seleccionador español sub-20, dio la lista de convocados para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile, en la que aparecen seis jugadores de clubes de Primera División e Iker Bravo como único futbolista que juega en el extranjero con permiso de su club para participar. Además, el portero leonés del Real Madrid Fran González también está en la lista de elegidos.

A diferencia de los clubes españoles, obligados por la Ley del Deporte a ceder a sus jugadores si Paco Gallardo les convocaba, los equipos de fuera de España tenían la última palabra.

Y en esta tesitura, el Udinese italiano, permitió a Iker Bravo, con pasado en las canteras de FC Barcelona y Real Madrid, participar en el Mundial sub-20.

El delantero forma parte de una convocatoria en la que aparecen seis jugadores de Primera División: Pau Navarro, Joel Roca, Jan Virgili, Adrián Liso, Mendoza y Pablo García.

Los seis disputarán este fin de semana su último partido con sus respectivos clubes, ya que los convocados están llamados el lunes para viajar a Chile.

España debutará en el Mundial sub-20 el 28 de septiembre (22 horas CEST, -2 GMT) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Mismo estadio en el que se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos; ambos a la misma hora que el encuentro de debut, las 22.00.

Un torneo al que España viajará con el objetivo de sumar su segundo título, tras el logrado en 1999.

Lista de convocados de España para el Mundial sub-20:

Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Fortea (Real Madrid), Diego Aguado (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Cuenca (Barcelona), Pau Navarro (Villarreal), Julio Díaz (Atlético).

Centrocampistas: Cristian David (Real Madrid), Thiago Pitarch (Real Madrid), Mendoza (Elche), Izan Merino (Málaga), Rayane (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander).

Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese/ITA), David Mella (Deportivo de La Coruña), Joel Roca (Girona).