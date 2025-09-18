Caja Rural Cleba León - Handvall Valladolid, la primera semifinal de la Copa Castilla y León

La séptima edición de la Copa Castilla y León de Balonmano se disputará en Peñafiel, los días 20 y 21 de septiembre, con la participación de los mejores conjuntos femeninos de Castilla y León: Caja Rural Aula de Valladolid, Caja Rural Cleba León, Handvall Valladolid y BM Fuentes Carrionas.

Esta mañana fue presentada la VII Copa Castilla y León de equipos femeninos en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación Provincial de Valladolid, con la representación de las principales autoridades y equipos participantes. El sábado 20 de septiembre, los aficionados podrán disfrutar, en el Polideportivo Municipal de Peñafiel, de los encuentros: Caja Rural Cleba León - Handvall Valladolid, a las 17.00 horas, y Caja Rural Aula de Valladolid - BM Fuentes Carrionas, a las 19.00 horas la final, de la que participarán los conjuntos ganadores de los encuentros de semifinales, será el domingo 21 de septiembre a las 12.00 horas.

En el transcurso del acto de presentación del primer trofeo territorial de la temporada 2025-2026, en el que han intervenido David Esteban, vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid y diputado de Innovación Digital, Yolanda Burgoa, diputada delegada de Cultura y la concejala del Ayuntamiento de Peñafiel, Agustín Alonso, Presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, y Ricardo Cifuentes, responsable de Caja Rural de Soria en Valladolid, también se ha procedido a realizar el sorteo de los cruces de semifinales y el anuncio público de los horarios y sede.

Agustín Alonso Dueñas, presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, quiso agradecer ante los medios de comunicación presentes la buena acogida que este evento deportivo ha tenido entre las administraciones públicas y patrocinadores privados, mencionando especialmente a Caja Rural de Soria, y situó a éste como complemento de la labor que la federación deportiva viene desarrollando de la mano de la Diputación Provincial con el deporte escolar. También anunció la novedad que incorpora esta nueva edición, la elección de la "mejor jugadora" de cada partido.

Yolanda Burgoa Durán, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel y diputada delegada de Cultura de la Diputación de Valladolid, agradeció que se hubiese pensado en su localidad como sede de la Copa Castilla y León de Balonmano, por lo que ello supone para potenciar el deporte practicado por mujeres y porque refuerza la imagen de una localidad que de forma habitual acoge eventos deportivos.

Espectadores

El Polideportivo Municipal de Peñafiel tiene un aforo de 520 localidades, el acceso al mismo será gratuito con motivo de la VII Copa Castilla y León de equipos femeninos de balonmano y la final será retransmitida por LA7 de Televisión Castilla y León.