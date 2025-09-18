Aprobado holgado en el adiós de la media veda

La media veda llega a su fin. Algo más de un mes ha sido el tiempo en el que los cazadores han dado rienda suelta a su afición en la Comunidad en una campaña que ha servido también como termómetro para la temporada de caza menor que en menos de un mes levantará el telón a lo largo y ancho de Castilla y León.

Al final no fue del todo como se esperaba, aunque el balance no pueda bajar de un aprobado alto que incluso en ciertas zonas de la provincia leonesa podría llegar a una nota mejor. De una de las piezas estrella, la codorniz, se contaba con una mejor situación. A menos así apuntaba unas semanas antes del inicio de la media veda. Pero la climatología manda. Y también condicionantes como la luna que llevaron a un censo con cifras destacadas a otro más reducido una vez que muchas de esas codornices, las más veteranas, adelantaron su marcha. Eso sí, en algunos escenarios los cazadores tuvieron la oportunidad de cobrarse una cifra más ue aceptable de codornices con las que volver a casa en sus perchas. Ahí el dicho de que no llueve lo mismo para todos refleja las sensaciones de los aficionados que a pesar de que no ha sido lo esperada que se quisiera, al menos en las fechas de la media veda, los brotes verdes de los dos últimos años llaman al optimismo futuro tras unos años bastante negativos de esta ave.

En el caso del conejo se puede decir que nunca falla, y a pesar de su irregular presencia en los campos de León, ha mantenido un buen tono. No con cifras extraordinarias, pero sí destacadas para que los cazadores, al menos en el tramo final, hayan podido tener algo que llevarse como trofeo. La paloma, con una población bastante destacada, también se ha convertido en otro recurso para que las jornadas de caza en algunos escenarios no fueran pobres en cuanto a resultados. O menos ‘desérticas’ en cuanto a piezas cobradas. Ahora toca esperar a octubre para la caza menor con el conejo, la liebre y la perdiz como grandes protagonistas.