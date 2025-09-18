La leonesa Marta García se mete en la final del Mundial de Tokio

La atleta Marta García durante la carrera en la que logró el pase a la final de 5.000 metros.FRANCK ROBICHON

La leonesa de La Virgen del Camino Marta García, cuarta de su serie con un tiempo de 14:56.96, logró el pase a la final de los 5.000 metros femeninos de los Mundiales de atletismo de Tokio, de los que dijo adiós la segoviana Idaira Prieto, eliminada tras ser decimoquinta (15:11.16) en su carrera.

Marta García se colocó y avanzó sin muchas dificultades a la final de los 5.000 metros del Mundial de Tokio, la primera española en 12 años. La atleta leonesa, subcampeona europea de 5.000 y plusmarquista nacional de la distancia, realizó una carrera muy seria y desde el primer momento se puso al ritmo de las africanas, que no aceleraron hasta las dos últimas vueltas, cuando cazaron a la japonesa Ririta Hironaka, que aguantó en solitario diez ante los aplausos de los aficionados locales.

La alegría de Marta García tras cruzar la línea de meta.FRANCK ROBICHON

La más rápida fue la etíope Gudaf Tsegay, campeona mundial en Eugene 2022, que hizo en meta 14:56.46, por delante de la keniana Faith Kipyegon, segunda con 14:56.71 y que esta semana se proclamó campeona del mundo de 1.500 metros por cuarta vez.

"Me he encontrado muy bien, he cumplido el objetivo, que era ir delante, no tener miedo a nada y sellar la clasificación. Estoy contenta y a pensar en el sábado", declaró Marta García en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

Marta García, con vestimenta naranja y amarilla, en plena carrera.FRANCK ROBICHON

La alegría de Marta García tras cruzar la línea de meta.FRANCK ROBICHON

Por su parte, Idaira Prieto, en la serie uno, no tuvo ninguna opción para pasar de ronda al concluir decimoquinta, lejos de las ocho primeras que pusieron rumbo de forma directa a la final.

La atleta española, de 28 años y entrenada por su padre Antonio, paró el crono en 15:11.16, en una carrera liderada por la keniana Beatrice Chebet con 14:45.59. "Las sensaciones han sido muy buenas desde el calentamiento. La idea era intentar estar con el grupo lo máximo posible y he estado hasta el 3.000. La canadiense (Gabriela Debues) me ha echado una mano en los dos últimos kilómetros y he hecho mi segunda mejor marca de siempre. Las condiciones no me favorecían pero estoy contenta y orgullosa de la temporada que he hecho", expuso Idaira, al término de su prueba.