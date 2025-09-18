El fondo CVC sigue apoyando aunque la Cultural baje del fútbol profesional

CVC reparte dinero con condiciones. La incorporación de la Cultural y Deportiva Leonesa al acuerdo de la Liga con el fondo CVC supone un importante respaldo de financiación a sus proyectos estratégicos. El club leonés tiene comprometidos 4 millones de euros por parte de dicho fondo CVC. Pero ante un eventual descenso de nuevo a Primera, lo que no sólo obligaría a una reestructuración de su planificación deportiva y económica, sino que afectaría a la viabilidad de los fondos CVC: ¿qué pasaría con esos préstamos que le han sido concedidos como integrante del fútbol profesional? Desde LaLiga se informa que «los clubes que descienden no supone una desvinculación a CVC ni pierden el derecho a que se les apoye y asesore en materia de crecimiento». La patronal añade que «si el club lo desea y tiene planes de inversión, podrá disponer de los fondos presentando información económica y dichos planes de inversión; es decir, cumpliendo con las obligaciones actuales de la operación, incluso estando en Primera Federación».

La asignación de recursos por parte de CVC se hace de una forma escalonada en un periodo temporal definido por ventanas. Si los clubes se encuentran en medio de estas ventanas no deberán devolver el importe recibido, pero se paralizará el ingreso del capital restante hasta que el club en cuestión regrese de nuevo al fútbol profesional.

Los clubes descendidos a Primera Federación mantendrán en sus cajas-cuentas el capital ya depositado por CVC y el importe restante quedará parado hasta que recuperen la categoría de fútbol profesional, en este caso en Segunda División.

Además, deberán acreditar que el importe ya recibido se destina a los proyectos que CVC y LaLiga estipulan en su acuerdo. En su pacto se acordó que los 2.700 millones de euros repartidos entre 39 de los 42 clubes profesionales de España (sólo se quedaron fuera el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Club) debían invertirse en un 70% a infraestructuras o desarrollo de nuevos negocios, en un 15% a mejorar el límite salarial y el 15% restante a refinanciar deuda contraída.

Ejemplo claro es la SD Ponferradina, que ha podido continuar con su proyecto de modernización de las instalaciones del estadio El Toralín y dotar a la infraestructura de una organización de espacios diferentes para ofrecer una mejor experiencia de día de partido a los aficionados.

La Cultural, por su parte, ya ha puesto en marcha algunos proyectos, los prioritarios que vienen escrupulosamente fijados por LaLiga, para la adaptación al fútbol profesional centrados en la mejora, a través de la regeneración, del césped o también de los apartados ligados a la seguridad y también a la accesibilidad. Otros adecentamientos fundamentales son los referidos a la luminotécnia, que conllevará un proyecto municipal para la mejora energética, además de la sustitución del color de los asientos por el rojo y los palcos VIP, aún sin comenzar.

