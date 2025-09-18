«La euforia se la dejamos a la afición", dice Badía al recoger el premio Mahou

El portero Édgar Badía afirma tras recoger el Premio Mahou 5 Estrellas del mes de agosto, tras la votación realizada por los seguidores de la Cultural: «La euforia se la dejamos a la afición para que nos arropen en los momentos complicados, nosotros seguimos en alerta con cualquier rival».

Badía reconoce desde la humildad que quizá en el primer mes de competición tuvo «más trabajo» y sobre la mejoría en conjunto del equipo leonés destaca «la solidez», a pesar de las modificaciones en la defensa, defendiendo la tardanza en la llegada de varios refuerzos en el mercado de verano porque, expone que «el club tenía muy claro que había que esperar al final y ahora tenemos un grupo muy bueno».

En cuanto a la acción del penalti que cometió sobre el delantero Villalibre, por el que recibió la tarjeta amarilla que pese a recurrirla el club leonés no le fue retirada, prefiere no entrar en polémicas, aunque sí precisa que «las explicaciones del árbitro no son muy claras, porque me empieza diciendo que le pego un puñetazo a Villalibre y luego desde el VAR que hay un agarrón y que el codazo no existe, aunque lo importante fue la victoria y de una forma muy bonita», concluye el portero culturalista.

Barzic, lesionado

La lesión del central culturalista Matía Barzic hace que sea duda para el partido de este sábado en el Reino de León, a partir de las 16.15 horas ante el CD Castellón, lo que abre la posibilidad al debut del luso Tomás Ribeiro, la última incorporación de la Cultural, procedente del mercado del paro.