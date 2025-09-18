Mourinho firma por el Benfica y en Champions se mide al Madrid

Publicado por David Hernández Madrid Creado: Actualizado:

El técnico luso José Mourinho regresa al equipo con el que se estrenó en los banquillos, el Benfica, y se enfrentará al Real Madrid en la Champions. 25 años después, Mourinho regresa al Benfica. El luso fue asistente técnico y traductor de Bobby Robson y Louis Van Gaal en el Barça antes de aterrizar en Lisboa con tan solo 37 años. En ese entonces era alguien muy desconocido, que asumía la dirección tras la dimisión de Jupp Heynckes.